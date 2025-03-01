Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 15:36

В горах Сочи нашли тело попавшего под лавину звёздного инструктора

МЧС: Спасатели нашли тело погибшего из-за схода лавины в Сочи лыжника

Спасателям удалось найти тело погибшего при сходе лавины в Сочи лыжника. Его обнаружили под 2,5 метровой толщей снега, а после эвакуировали на вертолёте. Искать звёздного инструктора начали ещё 24 февраля, но поиски были осложнены из-за крутого рельефа и высокой лавинной опасности, сообщает пресс-служба МЧС России.

Тело погибшего подняли в вертолёт при помощи бортовой лебёдки. Видео © МЧС России

«Погибшего удалось найти при помощи лавинного прибора. Мужчина находился практически у нижнего края лавины, под 2,5-метровой толщей снега», — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что при помощи бортовой лебёдки тело погибшего подняли в спасательный вертолёт.

Напомним, 24 февраля лавина сошла возле курорта «Роза Хутор» в Краснодарском крае. После неё пропал лыжник, а двое туристов находились в опасной зоне и не могли выбраться. Они направили спасателям свои координаты и вскоре их обнаружили. Как стало известно Life.ru, погибший 28-летний лыжник Иван Хорьков работал звёздным инструктором. В частности, он тренировал Митю Фомина и Оксану Самойлову.

Прокуратура КЧР возбудила уголовное дело из-за гибели двух туристов под лавиной
Прокуратура КЧР возбудила уголовное дело из-за гибели двух туристов под лавиной
Обложка ©

Telegram / SHOT

Полина Никифорова
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar