В горах Сочи нашли тело попавшего под лавину звёздного инструктора

Спасателям удалось найти тело погибшего при сходе лавины в Сочи лыжника. Его обнаружили под 2,5 метровой толщей снега, а после эвакуировали на вертолёте. Искать звёздного инструктора начали ещё 24 февраля, но поиски были осложнены из-за крутого рельефа и высокой лавинной опасности, сообщает пресс-служба МЧС России.