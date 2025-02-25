Раскрыта судьба туриста, пропавшего под лавиной в Сочи
SHOT: Турист, пропавший под лавиной в Сочи, предварительно, погиб
Попавший под лавину в горах Сочи фрирайдер, предварительно, погиб. Он работал инструктором и сопровождал двух туристов из Краснодара, которых спасли сегодня ночью. Об этом сообщает SHOT.
По информации SHOT, его поиски сейчас приостановлены. Спасатели уже находили перчатку и одну лыжу примерно в 400 метрах друг от друга. Там же неподалёку ранее обнаружили 38-летнего Николая и 34-летнего Ярослава. Мужчины уверяют, что пропавший работал инструктором, лично с ним они знакомы не были, а его номер дал им их общий знакомый.
Напомним, лавина сошла возле курорта «Роза Хутор» в Краснодарском крае. В ней пропали три человека. Двое туристов смогли направить спасателям свои координаты. От третьего не поступало никаких сигналов. Вскоре двоих человек обнаружили.
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