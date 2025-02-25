Раскрыта судьба туриста, пропавшего под лавиной в Сочи

Попавший под лавину в горах Сочи фрирайдер, предварительно, погиб. Он работал инструктором и сопровождал двух туристов из Краснодара, которых спасли сегодня ночью. Об этом сообщает SHOT.

По информации SHOT, его поиски сейчас приостановлены. Спасатели уже находили перчатку и одну лыжу примерно в 400 метрах друг от друга. Там же неподалёку ранее обнаружили 38-летнего Николая и 34-летнего Ярослава. Мужчины уверяют, что пропавший работал инструктором, лично с ним они знакомы не были, а его номер дал им их общий знакомый.