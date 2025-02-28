Прокуратура КЧР возбудила уголовное дело из-за гибели двух туристов под лавиной
Место схода Лавины. Обложка © Пресс-служба МЧС России
В Карачаево-Черкесии открыли уголовное дело по факту гибели двух человек под лавиной 19 февраля в Софийском ущелье. Об этом журналистам рассказали в прокуратуре республики.
«Прокуратура Зеленчукского района признала законным решение о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух лиц). Ход его расследования контролирует прокуратура», — сказано в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал, что в Карачаево-Черкесии два человека погибли в горах после схода лавины. Один из них – спасатель I класса аварийно-спасательного подразделения города Ставрополя Колокольников Константин. Из-под снега их тела откопал альпинист, которому удалось выбраться. Группа из 15 туристов из Ставрополя не была зарегистрирована.