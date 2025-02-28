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Регион
28 февраля, 07:32

Прокуратура КЧР возбудила уголовное дело из-за гибели двух туристов под лавиной

Место схода Лавины. Обложка © Пресс-служба МЧС России

Место схода Лавины. Обложка © Пресс-служба МЧС России

В Карачаево-Черкесии открыли уголовное дело по факту гибели двух человек под лавиной 19 февраля в Софийском ущелье. Об этом журналистам рассказали в прокуратуре республики.

«Прокуратура Зеленчукского района признала законным решение о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух лиц). Ход его расследования контролирует прокуратура», — сказано в сообщении.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Карачаево-Черкесии два человека погибли в горах после схода лавины. Один из них – спасатель I класса аварийно-спасательного подразделения города Ставрополя Колокольников Константин. Из-под снега их тела откопал альпинист, которому удалось выбраться. Группа из 15 туристов из Ставрополя не была зарегистрирована.

Владимир Озеров
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