Шесть человек стали жертвами ЧП с батискафом в Египте, все погибшие — россияне
Авария с участием подводного батискафа у побережья египетской Хургады унесла жизни шестерых человек, сообщил Минздрав страны. По данным генконсульства РФ, все жертвы — россияне, а двое из погибших — дети.
Ещё 23 человека числятся пострадавшими. В настоящий момент они доставлены в медицинские учреждения, где получают помощь. Среди раненых семеро россиян, пятеро из них — несовершеннолетние. Их состояние не вызывает у врачей опасений.
Напомним, что забитый туристами батискаф «Синдбад» затонул у побережья Хургады 27 марта. По предварительным данным, пилот не справился с управлением и врезался в риф. На борту находились 45 человек. Известно, что россияне заплатили около 7 тысяч рублей за экскурсию.