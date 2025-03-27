Шесть человек стали жертвами ЧП с батискафом в Египте, все погибшие — россияне

Авария с участием подводного батискафа у побережья египетской Хургады унесла жизни шестерых человек, сообщил Минздрав страны. По данным генконсульства РФ, все жертвы — россияне, а двое из погибших — дети.

Ещё 23 человека числятся пострадавшими. В настоящий момент они доставлены в медицинские учреждения, где получают помощь. Среди раненых семеро россиян, пятеро из них — несовершеннолетние. Их состояние не вызывает у врачей опасений.