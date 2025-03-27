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27 марта, 19:51

Шесть человек стали жертвами ЧП с батискафом в Египте, все погибшие — россияне

Авария с участием подводного батискафа у побережья египетской Хургады унесла жизни шестерых человек, сообщил Минздрав страны. По данным генконсульства РФ, все жертвы — россияне, а двое из погибших — дети.

Ещё 23 человека числятся пострадавшими. В настоящий момент они доставлены в медицинские учреждения, где получают помощь. Среди раненых семеро россиян, пятеро из них — несовершеннолетние. Их состояние не вызывает у врачей опасений.

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Львова-Белова сообщила о тяжёлом состоянии одного из детей, пострадавших в Хургаде

Напомним, что забитый туристами батискаф «Синдбад» затонул у побережья Хургады 27 марта. По предварительным данным, пилот не справился с управлением и врезался в риф. На борту находились 45 человек. Известно, что россияне заплатили около 7 тысяч рублей за экскурсию.

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Sindbad submarines

Тимур Хингеев
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