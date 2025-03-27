Львова-Белова сообщила о тяжёлом состоянии одного из детей, пострадавших в Хургаде

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова выразила соболезнования близким, чьи родные погибли при крушении батискафа в Египте. По официальным данным, в результате трагедии погибли пять человек, в том числе двое детей.

«Страшная трагедия в Египте. Находимся на постоянной связи с дипломатами Генконсульства России в Хургаде. По их данным, при крушении прогулочного батискафа погибли двое детей. От всего сердца соболезнуем близким!» — написала она в своём телеграм-канале.