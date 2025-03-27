Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 17:55

Львова-Белова сообщила о тяжёлом состоянии одного из детей, пострадавших в Хургаде

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова выразила соболезнования близким, чьи родные погибли при крушении батискафа в Египте. По официальным данным, в результате трагедии погибли пять человек, в том числе двое детей.

«Страшная трагедия в Египте. Находимся на постоянной связи с дипломатами Генконсульства России в Хургаде. По их данным, при крушении прогулочного батискафа погибли двое детей. От всего сердца соболезнуем близким!» — написала она в своём телеграм-канале.

Львова-Белова уточнила, что в тяжёлом состоянии находится один ребёнок. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Стал известен организатор смертельной экскурсии на батискафе в Хургаде
Стал известен организатор смертельной экскурсии на батискафе в Хургаде

Напомним, что 27 марта батискаф «Синдбад» затонул у побережья Хургады. По предварительным данным, пилот не справился с управлением и врезался в риф. На борту находились 45 человек. Спасли 38 туристов. Россияне получили различные травмы. У них зафиксированы повреждения головы и конечностей, а также ушибы и проблемы с дыханием. По неофициальным данным, погибли 9 человек.

Обложка ©

egyptdeals.tours

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Египет
  • Мария Львова-Белова
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar