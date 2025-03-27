Стал известен организатор смертельной экскурсии на батискафе в Хургаде

Экскурсию на батискафе «Синдбад», который сегодня затонул у побережья Хургады, организовал отель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития России.

В связи с трагическим происшествием Минэкономразвития РФ поддерживает тесную связь с консульством и туристической компанией. В настоящее время ведётся работа по уточнению информации о погибших и пострадавших.