Стал известен организатор смертельной экскурсии на батискафе в Хургаде
МЭР России: Экскурсию на батискафе «Синдбад» в Египте организовал отель
Экскурсию на батискафе «Синдбад», который сегодня затонул у побережья Хургады, организовал отель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития России.
«По информации туроператора, организатором экскурсии на батискафе выступил отель», — уточнили в министерстве.
В связи с трагическим происшествием Минэкономразвития РФ поддерживает тесную связь с консульством и туристической компанией. В настоящее время ведётся работа по уточнению информации о погибших и пострадавших.
Напомним, что 27 марта в Египте затонул батискаф «Синдбад». Из 45 человек, находившихся на борту, спасти удалось 38. На данный момент известно о пяти погибших, среди них двое несовершеннолетних. По неофициальным данным, погибли 9 человек. По предварительным данным, пилот не справился с управлением и врезался в риф. В Альянсе турагентств РФ запретили посещать экскурсии на батискафах до окончания следствия.
Life.ru / Kandinsky 3.1