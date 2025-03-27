Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 15:27

Стал известен организатор смертельной экскурсии на батискафе в Хургаде

МЭР России: Экскурсию на батискафе «Синдбад» в Египте организовал отель 

Экскурсию на батискафе «Синдбад», который сегодня затонул у побережья Хургады, организовал отель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития России.

«По информации туроператора, организатором экскурсии на батискафе выступил отель», — уточнили в министерстве.

В связи с трагическим происшествием Минэкономразвития РФ поддерживает тесную связь с консульством и туристической компанией. В настоящее время ведётся работа по уточнению информации о погибших и пострадавших.

Экс-подводник назвал возможные причины крушения батискафа в Египте
Экс-подводник назвал возможные причины крушения батискафа в Египте

Напомним, что 27 марта в Египте затонул батискаф «Синдбад». Из 45 человек, находившихся на борту, спасти удалось 38. На данный момент известно о пяти погибших, среди них двое несовершеннолетних. По неофициальным данным, погибли 9 человек. По предварительным данным, пилот не справился с управлением и врезался в риф. В Альянсе турагентств РФ запретили посещать экскурсии на батискафах до окончания следствия.

Обложка ©

Life.ru / Kandinsky 3.1

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Египет
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar