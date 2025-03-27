Экс-подводник назвал возможные причины крушения батискафа в Египте

ЧП с батискафом в Египте произошло из-за несоблюдения экипажем правил эксплуатации. Экипаж должен был обеспечить безопасность судна, избегая столкновений с подводными препятствиями, такими как рифы, рассказал kp.ru писатель-маринист, бывший подводник Александр Покровский.

Он отметил, что подводные аппараты для туристов, такие как «Синдбад», обычно передвигаются медленно, со скоростью около 3,7 километров в час. Несмотря на эту небольшую скорость, существует опасность: рифы могут повредить корпус аппарата, что приведёт к затоплению.



