Экс-подводник назвал возможные причины крушения батискафа в Египте
Экс-подводник Покровский: Внутри батискафа могла образоваться воздушная подушка
ЧП с батискафом в Египте произошло из-за несоблюдения экипажем правил эксплуатации. Экипаж должен был обеспечить безопасность судна, избегая столкновений с подводными препятствиями, такими как рифы, рассказал kp.ru писатель-маринист, бывший подводник Александр Покровский.
Он отметил, что подводные аппараты для туристов, такие как «Синдбад», обычно передвигаются медленно, со скоростью около 3,7 километров в час. Несмотря на эту небольшую скорость, существует опасность: рифы могут повредить корпус аппарата, что приведёт к затоплению.
Выживание части экипажа батискафа, по словам специалиста, позволяет предположить два варианта развития событий: либо внутри аппарата сформировалась воздушная подушка, либо сработали системы, обеспечившие продувку и всплытие. Точную причину трагедии установить сложно. Вероятно, сыграли роль стресс, вызванный ситуацией, или перепады давления. Однако, если бы воздух внутри отсутствовал полностью, шансов выжить не было бы ни у кого, добавил Покровский.
Ранее сообщалось, что батискаф «Синдбад» потерпел крушение у берегов Хургады. На борту находились 45 туристов из России. Спасти удалось 38 человек. По неофициальным данным, погибли 9 человек, в том числе ребёнок. Предварительно, трагедия произошла из-за того, что пилот не справился с управлением и врезался в риф. В Альянсе турагентств РФ запретили посещать экскурсии на батискафах до окончания следствия.