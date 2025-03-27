До 9 выросло число погибших российских туристов при крушении батискафа у Хургады
Число погибших при крушении батискафа «Синдбад» у Хургады в Египте выросло до девяти. Об этом пишет SHOT.
Уточняется, что среди жертв трагедии один ребёнок. Ранее сообщалось о шести погибших и девяти пострадавших.
Напомним, у побережья египетской Хургады затонул туристический батискаф. По предварительной версии, один из пилотов не справился с управлением и врезался в риф. После ЧП в Альянсе турагентств РФ запретили посещать экскурсии на батискафах до окончания следствия, в самой Хургаде также приостановили все погружения. Роковая экскурсия в батискафе стоила около семи тысяч рублей.
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