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Регион
27 марта, 12:36

До 9 выросло число погибших российских туристов при крушении батискафа у Хургады

Число погибших при крушении батискафа «Синдбад» у Хургады в Египте выросло до девяти. Об этом пишет SHOT.

Уточняется, что среди жертв трагедии один ребёнок. Ранее сообщалось о шести погибших и девяти пострадавших.

Паника, давка и вода: Стали известны детали крушения батискафа «Синдбад»
Паника, давка и вода: Стали известны детали крушения батискафа «Синдбад»

Напомним, у побережья египетской Хургады затонул туристический батискаф. По предварительной версии, один из пилотов не справился с управлением и врезался в риф. После ЧП в Альянсе турагентств РФ запретили посещать экскурсии на батискафах до окончания следствия, в самой Хургаде также приостановили все погружения. Роковая экскурсия в батискафе стоила около семи тысяч рублей.

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Никита Никонов
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