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27 марта, 12:02

В Хургаде после ЧП с туристами приостановили все погружения на прогулочных батискафах

SHOT: У берегов Хургады приостановили все погружения на прогулочных батискафах

Все погружения на прогулочных батискафах, включая экскурсии, приостановлены у берегов Хургады. Продажа билетов на эти мероприятия также временно прекращена.

Внутри одно из прогулочных батискафов. Видео © SHOT

По данным SHOT, причиной для таких мер послужила информация о том, что в Хургаде эксплуатировались 14 батискафов, аналогичных тому, который затонул с российскими туристами. Отдыхающие неоднократно выражали недовольство техническим состоянием этих аппаратов и их возрастом.

Напомним, у побережья египетской Хургады затонул туристический батискаф. Согласно последним данным, погибли шесть россиян. Также известно о минимум девяти пострадавших. Они госпитализированы в критическом состоянии.

Названа предварительная причина крушения «Синдбада» у Хургады, при котором погибли 6 туристов из РФ
Названа предварительная причина крушения «Синдбада» у Хургады, при котором погибли 6 туристов из РФ
Обложка ©

SHOT

Наталья Демьянова
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