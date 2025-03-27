В Хургаде после ЧП с туристами приостановили все погружения на прогулочных батискафах

Все погружения на прогулочных батискафах, включая экскурсии, приостановлены у берегов Хургады. Продажа билетов на эти мероприятия также временно прекращена.

Внутри одно из прогулочных батискафов. Видео © SHOT

По данным SHOT, причиной для таких мер послужила информация о том, что в Хургаде эксплуатировались 14 батискафов, аналогичных тому, который затонул с российскими туристами. Отдыхающие неоднократно выражали недовольство техническим состоянием этих аппаратов и их возрастом.