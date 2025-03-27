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Регион
27 марта, 12:19
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Паника, давка и вода: Стали известны детали крушения батискафа «Синдбад»

После наезда на риф в батискафе «Синдбад» у Хургады началась давка и паника

В батискафе «Синдбад» после удара о риф у побережья Хургады началась паника: вода хлынула внутрь, и судно стало тонуть. Как пишет SHOT, экипажу удалось открыть два выхода, но из-за 45 пассажиров многие не успели выбраться — внутри царила давка, родители стремились спасти детей.

Батискаф некоторое время оставался на поверхности, но перевернулся и ушёл на дно на глубине около 20 метров, где давление затрудняло ориентацию и принятие решений.

На помощь первыми пришли туристические катера, находившиеся неподалёку. Гиды и другие отдыхающие помогали вытаскивать испуганных людей из воды. В итоге на берег доставили 29 человек, к моменту их эвакуации на пляже уже ожидали более 20 скорых. Шестеро погибли, девять находятся в критическом состоянии.

Экскурсия, купленная у компании Sharm El-Ghada Excursions, должна была длиться три часа. Этот батискаф работал более трёх лет, но этот рейс стал роковым.

Представители отеля «Синдбад» отказались комментировать трагедию.

Напомним, у побережья египетской Хургады затонул туристический батискаф. Согласно последним данным, погибли шесть россиян. Также известно о минимум девяти пострадавших. Они госпитализированы в критическом состоянии. По предварительной версии, один из пилотов не справился с управлением и врезался в риф.

В Хургаде после ЧП с туристами приостановили все погружения на прогулочных батискафах
В Хургаде после ЧП с туристами приостановили все погружения на прогулочных батискафах
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Life.ru / Шедеврум

Оксана Попова
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