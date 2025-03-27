38 россиян удалось спасти после крушения батискафа в Египте

Из батискафа, потерпевшего крушение в Египте, удалось спасти 38 россиян. Судьба остальных пока неизвестна. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу генконсульства России в Хургаде.

24 спасённых были развезены по отелям. Ещё 14 россиян сейчас находятся в больницах. В генконсульстве также уточнили, что на данный момент известно о пяти погибших, среди них двое несовершеннолетних.