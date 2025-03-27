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Регион
27 марта, 13:57

38 россиян удалось спасти после крушения батискафа в Египте

Генконсульство РФ в Хургаде: После крушения батискафа в Египте спасли 38 россиян

Из батискафа, потерпевшего крушение в Египте, удалось спасти 38 россиян. Судьба остальных пока неизвестна. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу генконсульства России в Хургаде.

24 спасённых были развезены по отелям. Ещё 14 россиян сейчас находятся в больницах. В генконсульстве также уточнили, что на данный момент известно о пяти погибших, среди них двое несовершеннолетних.

Опубликовано первое фото затонувшего батискафа «Синдбад» с российскими туристами
Опубликовано первое фото затонувшего батискафа «Синдбад» с российскими туристами

Ранее был опубликован полный список пассажиров батискафа, который разбился в Египте. Напомним, что в четверг, 27 марта, он затонул у побережья Хургады. Предварительно, пилот не справился с управлением и врезался в риф. В Альянсе турагентств РФ запретили посещать экскурсии на батискафах до окончания следствия. Известно, что россияне заплатили около 7000 рублей за экскурсию на «Синдбаде». По неофициальным данным, погибли 9 человек, в том числе ребёнок.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Алена Пенчугина
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