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27 марта, 13:15
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Появился список пассажиров разбившегося в Египте батискафа

SHOT: Опубликован полный список пассажиров батискафа, который разбился в Египте

Появился полный список туристов, которые были пассажирами батискафа, затонувшего в Египте. Уже спасено 38 человек, судьба семи неизвестна. Трёх погибших уже опознали. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Как писал Life.ru, у побережья египетской Хургады 27 марта затонул туристический батискаф. По предварительной версии, пилот не справился с управлением и врезался в риф. В Альянсе турагентств РФ после этого запретили посещать экскурсии на батискафах до окончания следствия, в самой Хургаде также приостановили все погружения. Роковая экскурсия продавалась за семь тысяч рублей. Число погибших выросло до 9 человек, среди жертв трагедии есть ребёнок.

Опубликовано первое фото затонувшего батискафа «Синдбад» с российскими туристами
Опубликовано первое фото затонувшего батискафа «Синдбад» с российскими туристами
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Kandinsky/ Life.ru

Полина Никифорова
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