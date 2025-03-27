Появился список пассажиров разбившегося в Египте батискафа
SHOT: Опубликован полный список пассажиров батискафа, который разбился в Египте
Появился полный список туристов, которые были пассажирами батискафа, затонувшего в Египте. Уже спасено 38 человек, судьба семи неизвестна. Трёх погибших уже опознали. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Как писал Life.ru, у побережья египетской Хургады 27 марта затонул туристический батискаф. По предварительной версии, пилот не справился с управлением и врезался в риф. В Альянсе турагентств РФ после этого запретили посещать экскурсии на батискафах до окончания следствия, в самой Хургаде также приостановили все погружения. Роковая экскурсия продавалась за семь тысяч рублей. Число погибших выросло до 9 человек, среди жертв трагедии есть ребёнок.
Kandinsky/ Life.ru