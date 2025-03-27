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Регион
27 марта, 12:53

Опубликовано первое фото затонувшего батискафа «Синдбад» с российскими туристами

Al Masri Al Youm показало первое фото затонувшего батискафа «Синдбад»

Египетское издание Al Masri Al Youm опубликовало первое фото затонувшего у Хургады батискафа «Синдбад» с российскими туристами. В результате трагедии, предварительно, погибли девять человек.

Затонувший батискаф «Синдбад» с российскими туристами. Обложка © Al Masri Al Youm

Затонувший батискаф «Синдбад» с российскими туристами. Обложка © Al Masri Al Youm

«Аль-Масри Аль-Йум» получил первые фотографии затонувшей туристической подводной лодки в Хургаде, Красное море», — говорится в сообщении.

Напомним, по последним данным, до 9 выросло число погибших российских туристов при крушении батискафа у Хургады. Среди жертв один ребёнок.

Как писал Life.ru, у побережья египетской Хургады 27 марта затонул туристический батискаф. По предварительной версии, пилот не справился с управлением и врезался в риф. В Альянсе турагентств РФ после этого запретили посещать экскурсии на батискафах до окончания следствия, в самой Хургаде также приостановили все погружения. Роковая экскурсия продавалась за семь тысяч рублей.

Туристы часто жаловались на обшарпанный батискаф «Синдбад», где испорченными были даже жилеты
Туристы часто жаловались на обшарпанный батискаф «Синдбад», где испорченными были даже жилеты
Обложка ©

Al Masri Al Youm

Никита Никонов
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