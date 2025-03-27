Опубликовано первое фото затонувшего батискафа «Синдбад» с российскими туристами
Al Masri Al Youm показало первое фото затонувшего батискафа «Синдбад»
Египетское издание Al Masri Al Youm опубликовало первое фото затонувшего у Хургады батискафа «Синдбад» с российскими туристами. В результате трагедии, предварительно, погибли девять человек.
Затонувший батискаф «Синдбад» с российскими туристами. Обложка © Al Masri Al Youm
«Аль-Масри Аль-Йум» получил первые фотографии затонувшей туристической подводной лодки в Хургаде, Красное море», — говорится в сообщении.
Напомним, по последним данным, до 9 выросло число погибших российских туристов при крушении батискафа у Хургады. Среди жертв один ребёнок.
Как писал Life.ru, у побережья египетской Хургады 27 марта затонул туристический батискаф. По предварительной версии, пилот не справился с управлением и врезался в риф. В Альянсе турагентств РФ после этого запретили посещать экскурсии на батискафах до окончания следствия, в самой Хургаде также приостановили все погружения. Роковая экскурсия продавалась за семь тысяч рублей.