Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 12:40

Туристы часто жаловались на обшарпанный батискаф «Синдбад», где испорченными были даже жилеты

SHOT: Туристов пускали в батискаф «Синдбад» без инструктажа

В 2024 году российские туристы неоднократно выражали недовольство состоянием батискафа «Синдбад». Они отмечали, что судно было обшарпанным, с неисправной системой вентиляции, а капитан позволял управлять им туристке из Азии, узнал Mash.

Тем временем канал SHOT сообщает, что на затонувшем батискафе часть спасательных жилетов оказалась испорченной, а туристов погружали без предварительного инструктажа. В результате количество погибших возросло до девяти, среди которых был ребенок.

Журналисты SHOT пообщались с отдыхающими в Египте, которые недавно катались на «Синдбаде». К счастью, они вернулись живыми и рассказали, что батискаф находился в ужасном состоянии: стекла были побиты, а видимость под водой оставляла желать лучшего.

Погружавшиеся ранее также жаловались на старые жилеты безопасности и отсутствие инструктажей. После удара о риф паника охватила людей, когда вода начала заливать салон.

Компания Sharm El-Ghada Excursions, продававшая экскурсии, не вела учёт клиентов и не проводила подготовку. Из-за этого местные власти до сих пор не могут установить личности всех пассажиров.

Опознаны трое российских туристов, погибших при крушении батискафа в Хургаде
Опознаны трое российских туристов, погибших при крушении батискафа в Хургаде

Напомним, у побережья египетской Хургады затонул туристический батискаф. Согласно последним данным, погибло несколько россиян. Также известно о пострадавших. Они госпитализированы в критическом состоянии. По предварительной версии, один из пилотов не справился с управлением и врезался в риф.

Обложка ©

Life.ru / Шедеврум

Оксана Попова
  • Новости
  • Египет
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar