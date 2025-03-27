Туристы часто жаловались на обшарпанный батискаф «Синдбад», где испорченными были даже жилеты

В 2024 году российские туристы неоднократно выражали недовольство состоянием батискафа «Синдбад». Они отмечали, что судно было обшарпанным, с неисправной системой вентиляции, а капитан позволял управлять им туристке из Азии, узнал Mash.

Тем временем канал SHOT сообщает, что на затонувшем батискафе часть спасательных жилетов оказалась испорченной, а туристов погружали без предварительного инструктажа. В результате количество погибших возросло до девяти, среди которых был ребенок.

Журналисты SHOT пообщались с отдыхающими в Египте, которые недавно катались на «Синдбаде». К счастью, они вернулись живыми и рассказали, что батискаф находился в ужасном состоянии: стекла были побиты, а видимость под водой оставляла желать лучшего.

Погружавшиеся ранее также жаловались на старые жилеты безопасности и отсутствие инструктажей. После удара о риф паника охватила людей, когда вода начала заливать салон.

Компания Sharm El-Ghada Excursions, продававшая экскурсии, не вела учёт клиентов и не проводила подготовку. Из-за этого местные власти до сих пор не могут установить личности всех пассажиров.