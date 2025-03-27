Опознаны трое российских туристов, погибших при крушении батискафа в Хургаде
В результате трагедии в Хургаде были опознаны трое российских туристов, которые стали жертвами этого ужасного инцидента. Их имена публикует Mash.
— Равиль и Кристина В., которые отдыхали в отеле Mirage Bay Resort Aqua Park 4*. Вместе с ними на батискафе находились ещё двое их родственников;
— Евгения Н., которая остановилась в отеле Mercure Hurghada.
Кроме того, внутри батискафа находилась большая семья из пяти человек, судьба которых пока остаётся неизвестной.
Напомним, у побережья египетской Хургады затонул туристический батискаф. Согласно последним данным, погибло несколько россиян. Также известно о 9 пострадавших. Они госпитализированы в критическом состоянии. По предварительной версии, один из пилотов не справился с управлением и врезался в риф.
Life.ru / Шедеврум