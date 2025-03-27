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27 марта, 12:31

Опознаны трое российских туристов, погибших при крушении батискафа в Хургаде

В результате трагедии в Хургаде были опознаны трое российских туристов, которые стали жертвами этого ужасного инцидента. Их имена публикует Mash.

— Равиль и Кристина В., которые отдыхали в отеле Mirage Bay Resort Aqua Park 4*. Вместе с ними на батискафе находились ещё двое их родственников;

— Евгения Н., которая остановилась в отеле Mercure Hurghada.

Кроме того, внутри батискафа находилась большая семья из пяти человек, судьба которых пока остаётся неизвестной.

Напомним, у побережья египетской Хургады затонул туристический батискаф. Согласно последним данным, погибло несколько россиян. Также известно о 9 пострадавших. Они госпитализированы в критическом состоянии. По предварительной версии, один из пилотов не справился с управлением и врезался в риф.

В Хургаде после ЧП с туристами приостановили все погружения на прогулочных батискафах
В Хургаде после ЧП с туристами приостановили все погружения на прогулочных батискафах
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Life.ru / Шедеврум

Оксана Попова
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