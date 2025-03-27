Опознаны трое российских туристов, погибших при крушении батискафа в Хургаде

В результате трагедии в Хургаде были опознаны трое российских туристов, которые стали жертвами этого ужасного инцидента. Их имена публикует Mash.

— Равиль и Кристина В., которые отдыхали в отеле Mirage Bay Resort Aqua Park 4*. Вместе с ними на батискафе находились ещё двое их родственников; — Евгения Н., которая остановилась в отеле Mercure Hurghada.

Кроме того, внутри батискафа находилась большая семья из пяти человек, судьба которых пока остаётся неизвестной.