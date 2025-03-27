На борту затонувшего в Египте батискафа погибла семья врачей из Татарстана
SHOT: В затонувшем в Египте батискафе погибла семья медиков Валиуллиных
Кристина и Равиль Валиуллины. Фото © VK / Кристина Валиуллина
На затонувшем у побережья египетской Хургады батискафе находилась семья врачей из Татарстана. 38-летняя Кристина и 40-летний Равиль Валиуллины не выжили, сообщает SHOT.
Кристина и Равиль Валиуллины. Фото © VK / Равиль Валиуллин
В посёлок Уруссу супруги приехали в 2018 году и работали в одной больнице. Кристина трудилась педиатром, а Равиль — анестезиологом-реаниматологом. По данным телеграм-канала, на отдых в Египет Валиуллины прилетели 21 марта, а 27 марта решили посетить экскурсию на батискафе «Синдбад».
Вместе с родителями на экскурсию отправились две дочери: 15-летняя Лиана и 10-летняя Наиля. Девочки выжили и сейчас находятся в больнице. Известно, что Валиуллины пытались помочь детям и другим пассажирам на батискафе.
Напомним, что в четверг батискаф «Синдбад» потерпел крушение у Хургады. На борту находились 45 туристов из России. Спасти удалось 38 человек. На данный момент известно о пяти погибших, среди них двое несовершеннолетних. Предварительно, трагедия произошла из-за того, что пилот не справился с управлением и врезался в риф. В Альянсе турагентств РФ запретили посещать экскурсии на батискафах до окончания следствия.