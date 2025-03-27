На борту затонувшего в Египте батискафа погибла семья врачей из Татарстана

На затонувшем у побережья египетской Хургады батискафе находилась семья врачей из Татарстана. 38-летняя Кристина и 40-летний Равиль Валиуллины не выжили, сообщает SHOT.

Кристина и Равиль Валиуллины. Фото © VK / Равиль Валиуллин

В посёлок Уруссу супруги приехали в 2018 году и работали в одной больнице. Кристина трудилась педиатром, а Равиль — анестезиологом-реаниматологом. По данным телеграм-канала, на отдых в Египет Валиуллины прилетели 21 марта, а 27 марта решили посетить экскурсию на батискафе «Синдбад».