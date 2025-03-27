Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 15:39

Выяснилось, какие травмы получили россияне при крушении батискафа в Египте

РИАН: Пострадавшие в Египте россияне получили травмы головы и ушибы

Россияне, получившие травмы в результате ЧП с батискафом вблизи Хургады, получили медицинскую помощь. У них зафиксированы повреждения головы и конечностей, а также ушибы и проблемы с дыханием. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в египетской службе скорой помощи.

«Туристы поступили с травмами головы, конечностей, ушибами, трудностями с дыханием», — сказал собеседник агентства.

Ранее был опубликован полный список пассажиров батискафа, который разбился в Египте. Напомним, что в четверг, 27 марта, он затонул у побережья Хургады. Предварительно, пилот не справился с управлением и врезался в риф. Из 45 человек, находившихся на борту, спасти удалось 38. На данный момент известно о пяти погибших, среди них двое несовершеннолетних. По неофициальным данным, погибли 9 человек.

На борту затонувшего в Египте батискафа погибла семья врачей из Татарстана
На борту затонувшего в Египте батискафа погибла семья врачей из Татарстана
Обложка ©

egyptdeals.tours

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Египет
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar