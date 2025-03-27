Выяснилось, какие травмы получили россияне при крушении батискафа в Египте

Россияне, получившие травмы в результате ЧП с батискафом вблизи Хургады, получили медицинскую помощь. У них зафиксированы повреждения головы и конечностей, а также ушибы и проблемы с дыханием. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в египетской службе скорой помощи.