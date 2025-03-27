Выяснилось, какие травмы получили россияне при крушении батискафа в Египте
РИАН: Пострадавшие в Египте россияне получили травмы головы и ушибы
Россияне, получившие травмы в результате ЧП с батискафом вблизи Хургады, получили медицинскую помощь. У них зафиксированы повреждения головы и конечностей, а также ушибы и проблемы с дыханием. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в египетской службе скорой помощи.
«Туристы поступили с травмами головы, конечностей, ушибами, трудностями с дыханием», — сказал собеседник агентства.
Ранее был опубликован полный список пассажиров батискафа, который разбился в Египте. Напомним, что в четверг, 27 марта, он затонул у побережья Хургады. Предварительно, пилот не справился с управлением и врезался в риф. Из 45 человек, находившихся на борту, спасти удалось 38. На данный момент известно о пяти погибших, среди них двое несовершеннолетних. По неофициальным данным, погибли 9 человек.