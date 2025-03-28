Начал тонуть у пирса: Россиянка рассказала, как спаслась с батискафа в Египте в свой день рождения

По словам девушки, она остановилась в отеле Sindbad с детьми девяти и десяти лет. Именно к этому отелю приписаны одноимённые подводные лодки, совершающие регулярные экскурсии. Женщина подчёркивает, что за время отдыха это был первый случай, когда безопасность оказалась под угрозой. Субмарина начала тонуть около пирса прямо в тот момент, когда туристы погружались на судно. Регину и её детей спасло то, что они только начали забираться в люк, и перед ними были минимум семь человек.