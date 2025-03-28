Начал тонуть у пирса: Россиянка рассказала, как спаслась с батискафа в Египте в свой день рождения
SHOT: Россиянка спаслась с детьми с тонущего батискафа в Египте в день рождения
Российская туристка по имени Регина спаслась с батискафа «Синдбад» в египетской Хургаде вместе с детьми прямо в свой день рождения. Подробностями инцидента она поделилась с SHOT.
По словам девушки, она остановилась в отеле Sindbad с детьми девяти и десяти лет. Именно к этому отелю приписаны одноимённые подводные лодки, совершающие регулярные экскурсии. Женщина подчёркивает, что за время отдыха это был первый случай, когда безопасность оказалась под угрозой. Субмарина начала тонуть около пирса прямо в тот момент, когда туристы погружались на судно. Регину и её детей спасло то, что они только начали забираться в люк, и перед ними были минимум семь человек.
«Когда люки были открыты, люди погружались в субмарину. Внезапно лодка начала тонуть. Египтянин, отвечавший за посадку, закричал «стоп!», но его никто не услышал. Тогда он начал отчаянно сигнализировать, чтобы мы возвращались на пирс», — вспоминает Регина.
Воспоминания россиянки. Видео © Telegram / SHOT
Женщина подчёркивает, что всё произошло молниеносно. Многие люди оказались в воде и в панике пытались добраться до пирса самостоятельно.
Напомним, трагедия с батискафом «Синдбад» произошла в Хургаде 27 марта. На борту находились 45 туристов. Шесть человек погибли, все они — граждане России. Экскурсия обошлась путешественникам примерно в 7 тысяч рублей.
Telegram / SHOT