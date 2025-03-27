Врачу из Татарстана удалось выжить после крушения батискафа в Хургаде, погиб её супруг
SHOT: Педиатр из Татарстана Валиуллина выжила после ЧП с батискафом в Хургаде
Кристина Валиуллина. Обложка © VK / Кристина Валиуллина
Педиатр из Татарстана Кристина Валиуллина выжила после аварии батискафа в Хургаде. По информации SHOT, она и её дети в безопасности. Египетские власти первоначально ошибочно сообщили о её гибели, перепутав имена погибших.
По информации телеграм-канала, семь граждан России по-прежнему находятся под медицинским наблюдением. Всего, по данным местных властей, в батискафе, совершавшем прогулку, находилось 50 человек, представляющих Россию, Индию, Норвегию и Швецию.
В результате ЧП погибли шесть россиян, включая Равиля Валиуллина, мужа Кристины.
Ранее сообщалось, что на затонувшем батискафе находилась семья врачей из Татарстана — 38-летняя Кристина и 40-летний Равиль Валиуллины. Египетская сторона информировала, что якобы они не выжили. Напомним, что в четверг, 27 марта, он затонул у побережья Хургады. Предварительно, пилот не справился с управлением и врезался в риф. Из 45 человек, находившихся на борту, спасти удалось 38. На данный момент известно о пяти погибших, среди них двое несовершеннолетних.