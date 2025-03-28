Названа роковая ошибка, которая обернулась жуткой гибелью россиян на батискафе в Египте
Генконсул РФ Воропаев: Батискаф в Хургаде начал тонуть при посадке туристов
Затонувший батискаф «Синдбад». Фото © Sindbad submarines
Генконсул России в египетской Хургаде Виктор Воропаев рассказал, что затопление батискафа «Синдбад» началось ещё до погружения. Во время посадки туристы услышали характерное журчание и бульканье в плавсредстве, а вскоре после этого вода стремительно хлынула внутрь судна и заполнила корпус. Батискаф пошёл ко дну.
«Пассажиры рассказали, что, когда продолжалась посадка, услышали звук воды. Она моментально начала заполняться по судну. Оно просело на 1,5 метра», — сообщил РИА «Новости» дипломат.
Туристы сначала даже не поняли, что аппарат тонет, подумали, что это розыгрыш, из-за чего медлили со спасением. Когда батискаф уходил на дно, они осознали серьёзность положения и начали эвакуироваться.
Напомним, что трагичный инцидент с прогулочным батискафом «Синбад» произошёл на курорте Египта 27 марта. В результате затопления судна с 45 туристами на борту погибли шесть человек, среди которых двое детей. 27 туристов получили различные травмы и, к счастью, спаслись. Члены экипажа уже после посадки признались, что не умеют плавать. По последним данным, восемь россиян остаются в больницах Хургады с разными травмами.