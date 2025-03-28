Названа роковая ошибка, которая обернулась жуткой гибелью россиян на батискафе в Египте

Генконсул России в египетской Хургаде Виктор Воропаев рассказал, что затопление батискафа «Синдбад» началось ещё до погружения. Во время посадки туристы услышали характерное журчание и бульканье в плавсредстве, а вскоре после этого вода стремительно хлынула внутрь судна и заполнила корпус. Батискаф пошёл ко дну.

«Пассажиры рассказали, что, когда продолжалась посадка, услышали звук воды. Она моментально начала заполняться по судну. Оно просело на 1,5 метра», — сообщил РИА «Новости» дипломат.