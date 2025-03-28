Восемь россиян остаются в больницах Хургады после крушения батискафа «Синдбад»
Восемь российских граждан сейчас получают медицинскую помощь в больницах города Хургада после крушения батискафа «Синдбад» (Sindbad). Их здоровью ничего не угрожает, сообщил генконсул РФ Виктор Воропаев в беседе с ТАСС.
По его словам, ещё вчера вечером в больницах находилось лишь семь россиян, однако позже родители одного из мальчиков, находившихся на борту батискафа, решили удостовериться, что с их ребёнком точно всё в порядке, поэтому его поместили в медучреждение на профилактический осмотр.
«Но состояние всех пострадавших хорошее, опасений не вызывает», — добавил дипломат.
Напомним, что трагедия с прогулочным батискафом «Синбад» случилась на египетском курорте 27 марта. В ходе инцидента погибли шесть человек, среди которых двое — дети. Ещё 27 туристов получили различные травмы и ранения. Члены экипажа уже в процессе признались, что не умеют плавать.