«Еле дышал»: Москвичка вспомнила о жутком погружении на затонувшем в Египте батискафе
Туристка из РФ вспомнила об удручающем состоянии батискафа «Синдбад» в 2017 году
Затонувший батискаф был в плохом состоянии. Фото © Sindbad submarines
Российским туристам в Хургаде «впаривали» опасную прогулку на «еле дышащем» батискафе ещё в 2017 году. Москвичка Алена рассказала в беседе с РИА «Новости» жуткие подробности своей поездки на «Синдбаде» в Египте 8 лет назад.
Она отметила, что в 2017 году отдыхала в том же отеле «Титаник Битч» в египетской Хургаде, что и туристы, погибшие в четверг. По словам жительницы столицы, никакого инструктажа не было проведено, а спасательные жилеты и вовсе отсутствовали на борту плавсредства.
«Да, мы катались с семьёй на батискафе «Синдбад». И хоть он был и новый — года два-три, но уже подшатанный. То есть и внутри были какие-то там недочёты, и сиденья порванные, и поцарапанное всё. Ну и плюс никакого инструктажа не было, не было жилетов, просто завели, посадили, отдыхайте, в окошко, в иллюминатор смотрите», — рассказала Алёна.
Россиянка добавила, что людей просто усаживали на лавочки, расположенные в проходах, где они должны были сидеть на протяжении всего тура. А после завершения мероприятия, по словам туристки, всем пассажирам выдавали «бумажечки» о погружении на глубину около 20 метров.
Напомним, что батискаф «Синдбад» с российскими туристами на борту потерпел крушение в Хургаде 27 марта. Жертвами трагедии стали шесть человек, в том числе двое детей. Другие 27 туристов, находившиеся на судне, отделались повреждениями — они получили травмы головы и ушибы. Life.ru также опубликовал жуткие кадры крушения батискафа «Синдбад».