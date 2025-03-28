«‎Еле дышал»: Москвичка вспомнила о жутком погружении на затонувшем в Египте батискафе

Российским туристам в Хургаде «впаривали» опасную прогулку на «еле дышащем» батискафе ещё в 2017 году. Москвичка Алена рассказала в беседе с РИА «Новости» жуткие подробности своей поездки на «Синдбаде» в Египте 8 лет назад.

Она отметила, что в 2017 году отдыхала в том же отеле «Титаник Битч» в египетской Хургаде, что и туристы, погибшие в четверг. По словам жительницы столицы, никакого инструктажа не было проведено, а спасательные жилеты и вовсе отсутствовали на борту плавсредства.

«Да, мы катались с семьёй на батискафе «Синдбад». И хоть он был и новый — года два-три, но уже подшатанный. То есть и внутри были какие-то там недочёты, и сиденья порванные, и поцарапанное всё. Ну и плюс никакого инструктажа не было, не было жилетов, просто завели, посадили, отдыхайте, в окошко, в иллюминатор смотрите», — рассказала Алёна.