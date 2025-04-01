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1 апреля, 05:12

Катер с туристами из России и Казахстана взорвался в море на юге Таиланда

Прогулочный катер с туристами из России и Казахстана взорвался и загорелся вблизи острова Майтон. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Прогулочный катер с туристами из России и Казахстана взорвался и загорелся вблизи острова Майтон. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Прогулочный катер с туристами из России и Казахстана взорвался и загорелся вблизи острова Майтон, расположенного в провинции Пхукет на юге Таиланда. В результате инцидента один россиянин получил ожоги.

По информации туристической полиции, на борту находились 31 человек, и в момент взрыва 30 из них оказались в воде, в то время как один россиянин остался на катере и пострадал. Его немедленно доставили в больницу для лечения, остальные туристы вернулись в свои отели без серьёзных травм.

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Происшествия с участием россиян в Таиланде не редкость. Недавно автобус с российскими туристами попал в аварию на острове Пхукет. Также в конце января там попала в жуткую аварию на байке россиянка. Для неё искали доноров крови, так как у туристки вторая отрицательная группа. Спустя некоторое время она скончалась.

Оксана Попова
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