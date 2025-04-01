Катер с туристами из России и Казахстана взорвался в море на юге Таиланда

Прогулочный катер с туристами из России и Казахстана взорвался и загорелся вблизи острова Майтон, расположенного в провинции Пхукет на юге Таиланда. В результате инцидента один россиянин получил ожоги.

По информации туристической полиции, на борту находились 31 человек, и в момент взрыва 30 из них оказались в воде, в то время как один россиянин остался на катере и пострадал. Его немедленно доставили в больницу для лечения, остальные туристы вернулись в свои отели без серьёзных травм.