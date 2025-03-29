Землетрясение в Таиланде
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Регион
29 марта, 09:10

Роковое комбо: Россиянка стала невестой в Бангкоке, счастье разрушили лихорадка денге и землетрясение

SHOT: Землетрясение в Таиланде застало россиянку с лихорадкой денге в больнице

Пациентов больницы эвакуировали на первый этаж. Фото © SHOT

Пациентов больницы эвакуировали на первый этаж. Фото © SHOT

Романтическая поездка в Таиланд для Дианы из Санкт-Петербурга омрачилась сразу двумя невзгодами: болезнью и стихийным бедствием. По информации SHOT, сразу после того, как девушка получила предложение руки и сердца от своего молодого человека на фоне живописных пейзажей, она почувствовала себя плохо.

В среду у девушки поднялась высокая температура, начались сильные боли во всём теле и судороги — всё это оказалось симптомами лихорадки денге. Жительницу культурной столицы России забрали в больницу Бангкока. Как раз в это время в стране начались ужасные землетрясения.

Дарья узнала о стихийном бедствии в больничной палате. Видео © SHOT

Не успела россиянка привыкнуть к больничной обстановке, как через несколько дней вместо медицинского осмотра вошедший в палату доктор сообщил ей новость о стихийном бедствии. С капельницей и в окружении других пациентов Диана была вынуждена спуститься в безопасное место на нижнем этаже, где все пациенты медучреждения пережидали буйство стихии под охраной военных.

Из-за состояния здоровья девушки и обстановки в стране российская пара пропустила свой обратный рейс, запланированный на 28 марта. Теперь они вынуждены остаться и ждать полного восстановления Дианы, чтобы вернуться в Россию и отпраздновать помолвку.

Как на скейтборде: Живущий в Мьянме россиянин рассказал об ощущениях от разрушительных толчков
Как на скейтборде: Живущий в Мьянме россиянин рассказал об ощущениях от разрушительных толчков

Напомним, что накануне в Бангкоке произошло разрушительное землетрясение. Магнитуду толчков оценили в 7,7. Афтершоки ощущались в нескольких странах — Таиланде, Китае и Вьетнаме. В Таиланде в связи со стихийным бедствием был введён режим ЧС. Неспокойно было и в Мьянме. Сейсмологи предупреждают о возможности афтершоков. По последним данным, число жертв землетрясения выросло до 1002 человек.

Ольга Сливченко
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