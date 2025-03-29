Роковое комбо: Россиянка стала невестой в Бангкоке, счастье разрушили лихорадка денге и землетрясение

Романтическая поездка в Таиланд для Дианы из Санкт-Петербурга омрачилась сразу двумя невзгодами: болезнью и стихийным бедствием. По информации SHOT, сразу после того, как девушка получила предложение руки и сердца от своего молодого человека на фоне живописных пейзажей, она почувствовала себя плохо.

В среду у девушки поднялась высокая температура, начались сильные боли во всём теле и судороги — всё это оказалось симптомами лихорадки денге. Жительницу культурной столицы России забрали в больницу Бангкока. Как раз в это время в стране начались ужасные землетрясения.

Дарья узнала о стихийном бедствии в больничной палате. Видео © SHOT

Не успела россиянка привыкнуть к больничной обстановке, как через несколько дней вместо медицинского осмотра вошедший в палату доктор сообщил ей новость о стихийном бедствии. С капельницей и в окружении других пациентов Диана была вынуждена спуститься в безопасное место на нижнем этаже, где все пациенты медучреждения пережидали буйство стихии под охраной военных.