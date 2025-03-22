На Пхукете перевернулся автобус с туристами из России

Автобус с российскими туристами, организованный туроператором Anex Tour, попал в аварию на острове Пхукет в Таиланде. Инцидент произошёл 22 марта около 17:00 на участке прибрежной дороги между районами Патонг и Камала.

Автобус с российскими туристами перевернулся на Пхукете. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / pphuketinfocenter, Chalermpong Saengdee

По предварительной информации, причиной аварии стал отказ тормозов. Автобус вылетел с дороги, повалил дерево и врезался в угол здания. На месте происшествия работают полиция и спасатели. Пострадавшие были доставлены в больницы, однако точное количество раненых и степень тяжести их травм пока не уточняется.

Автобус с российскими туристами перевернулся на Пхукете. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / pphuketinfocenter, Eakkapop Thongtub

Депутат парламента Таиланда от второго округа Пхукета Чалермпонг Сэнгди находится на месте аварии и ведёт прямые трансляции через соцсети, но официальной информации от властей пока не поступало. На ресурсах Anex Tour инцидент пока что также не комментировали.