В аэропорту Уфы поймали туриста с головой крокодила

Сотрудники таможни в аэропорту Уфы задержали туриста из Таиланда с сушёной головой крокодила. Об этом сообщает пресс-служба регионального таможенного управления.

«О необходимости декларирования экзотического сувенира он также не знал. Таможенники изъяли чучело. Последующая экспертиза подтвердила подлинность головы крокодила, что попадает под действие Конвенции СИТЕС», — говорится в сообщении.

Таможня завела дело на коллекционера по статье 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений) и по части 1 статьи 16.2 (недекларирование товаров). Теперь туристу грозит штраф и изъятие головы.