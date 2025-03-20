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20 марта, 09:32

Вернувшаяся из Индии россиянка распихала тайно привезённые камни по укромным местам, но попалась

Таможенники нашли 75 самоцветов в белье россиянки, вернувшейся из Индии

Таможенники в Домодедово сделали необычную находку: у россиянки, вернувшейся из Индии, было обнаружено 79 драгоценных камней, тайно спрятанных в нижнем белье и ручной клади. Оценочная стоимость этих самоцветов превышает 1,2 миллиона рублей. Об этом Life.ru рассказали в ФТС.

В нижней белье у вернувшейся из Индии россиянки нашли самоцветы на 1,2 млн рублей. Фото © Предоставлено Life.ru

В нижней белье у вернувшейся из Индии россиянки нашли самоцветы на 1,2 млн рублей. Фото © Предоставлено Life.ru

Женщина, проходившая через «зелёный» коридор, привлекла внимание инспектора во время проверки. В её сумке нашли четыре цветных минерала в пакетах, а при личном досмотре были обнаружены ещё 75 зелёных камней.

По словам нарушительницы, она приобрела эти минералы для создания украшений и решила перевезти их таким образом, чтобы избежать повреждений.

Экспертиза подтвердила, что это обработанные камни: изумруды, аметист, кошачий глаз и цирконий.

В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штрафа до одного миллиона рублей.

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Ранее в московском аэропорту Шереметьево у гражданина Украины нашли 70 тысяч долларов, которые тот пытался ввезти в Россию из Катара. Инспекторы остановили мужчину в «зелёном коридоре». Задержанный признался, что привёз с собой наличку, после чего предоставил деньги для подсчёта. Украинцу вернули под расписку десять тысяч долларов, которые разрешается перевозить через границу без декларирования.

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Life.ru / Шедеврум

Оксана Попова
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