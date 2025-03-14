В российском аэропорту задержали украинца за контрабанду из Катара более $70 тысяч

В московском аэропорту Шереметьево у гражданина Украины нашли 70 тысяч долларов, которые тот пытался ввезти в Россию из Катара. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС РФ.

Наличные, изъятые у украинца. Фото © Telegram / ФТС России

«Шереметьевские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза более 70 тысяч долларов США. Деньги пытался провезти 43-летний гражданин Украины, прибывший из Дохи (Катар)», — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что инспекторы остановили мужчину в «зелёном коридоре». Задержанный признался, что привёз с собой наличку, после чего предоставил деньги для подсчёта. Украинцу вернули под расписку десять тысяч долларов, которые разрешается перевозить через границу без декларирования.

В ФСТ отметили, что сумма незаконно ввезённых наличных в эквиваленте превысила 6,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наличных в особо крупном размере. Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы или штраф.