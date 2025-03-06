Хотел продать в Ереване: Пассажир из Китая попался в Шереметьево с 10,5 тыс. украшений из серебра
В аэропорту Шереметьево задержали пассажира из КНР с 10,5 тысячи украшений
В багаже было почти 10,5 тысяч украшений. Обложка © ФТС России
Таможенная служба задержала в аэропорту Шереметьево пассажира, который пытался провезти через границу почти 10,5 тысячи украшений из серебра. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе ФТС. 50-летний мужчина, прилетевший в столицу из Китая, направлялся в Ереван, где планировал продать все изделия на сумму два миллиона рублей.
В аэропорту Шереметьево таможенники задержали иностранца с серебряными украшениями на 2 млн. Видео © ФТС России
Как сообщили представители Шереметьевской таможни, в трёх чемоданах пассажира при досмотре багажа на рентген-машине было найдено 273 упаковки с ювелирными изделиями. Общее число украшений из серебра 925 пробы составило 10 474 штуки.
Иностранец не стал сопротивляться и начал сотрудничество со следствием. Он объяснил, что планировал продать все украшения в столице Армении. Однако от наказания его это вряд ли спасёт.
«По факту контрабанды стратегически важных товаров возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Гражданину грозит лишение свободы на срок до пяти лет либо штраф до одного млн рублей», — объяснили в ФТС.
Ранее Life.ru рассказывал, что великовозрастный австралиец приехал к русской невесте с кольцом за 22 млн и попал под уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет либо штраф до 500 тысяч рублей.