Великовозрастный австралиец приехал к русской невесте с кольцом за 22 млн и попал под уголовное дело

Таможенники в аэропорту Домодедово задержали мужчину, который пытался провезти из Дубая платиновое кольцо стоимостью в 22 миллиона рублей. Ценный багаж мужчина «забыл» задекларировать. Об инциденте Life.ru доложили в пресс-службе ФТС России.

«Незадекларированное кольцо американского бренда Harry Winston стоимостью 22 млн рублей обнаружили <...> у 60-летнего иностранца, прибывшего из Австралии транзитом через Дубай. <...> Мужчина пояснил, что помолвочное кольцо везёт в подарок невесте и с таможенными правилами не знаком», — говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что драгоценность фирмы Harry Winston изготовлена из платины 950-й пробы с инкрустированным бриллиантом в шесть карат с двумя дополнительными камнями. На нарушителя завели дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере). Возможно наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет либо штраф до 500 тысяч рублей.