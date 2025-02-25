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25 февраля, 10:19

Великовозрастный австралиец приехал к русской невесте с кольцом за 22 млн и попал под уголовное дело

ФТС в Домодедово задержала мужчину за незадекларированное кольцо за 22 млн руб.

Кольцо Harry Winston. Обложка © Life.ru

Кольцо Harry Winston. Обложка © Life.ru

Таможенники в аэропорту Домодедово задержали мужчину, который пытался провезти из Дубая платиновое кольцо стоимостью в 22 миллиона рублей. Ценный багаж мужчина «забыл» задекларировать. Об инциденте Life.ru доложили в пресс-службе ФТС России.

«Незадекларированное кольцо американского бренда Harry Winston стоимостью 22 млн рублей обнаружили <...> у 60-летнего иностранца, прибывшего из Австралии транзитом через Дубай. <...> Мужчина пояснил, что помолвочное кольцо везёт в подарок невесте и с таможенными правилами не знаком», — говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что драгоценность фирмы Harry Winston изготовлена из платины 950-й пробы с инкрустированным бриллиантом в шесть карат с двумя дополнительными камнями. На нарушителя завели дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере). Возможно наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет либо штраф до 500 тысяч рублей.

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Ранее российские таможенники задержали на границе с Белоруссией фуру, в тайниках которой спрятали свыше 140 килограммов наркотиков на сумму в 350 миллионов рублей. Вещество было упаковано в 150 брикетов, экспертиза уже подтвердила, что это гашиш.

Николай Рюмин
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