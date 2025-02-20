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20 февраля, 09:27

Таможенники перехватили грузовик из Белоруссии с гашишем на 350 млн рублей

ФТС: Таможня РФ перехватила контрабанду более 140 кг гашиша на 350 млн рублей

Таможенники РФ задержали партию гашиша. Обложка © ФТС РФ

Таможенники РФ задержали партию гашиша. Обложка © ФТС РФ

Российские таможенники задержали на границе с Белоруссией фуру, в тайниках которой было спрятано свыше 140 килограммов наркотических веществ на сумму в 350 миллионов рублей. Об этом Life.ru рассказали в ФТС России.

Таможенники РФ задержали партию гашиша. Видео © ФТС РФ

«Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и Центральной оперативной таможни пресекли контрабанду гашиша в особо крупном размере. Изъято более 140 килограммов наркотика, стоимость которого на чёрном рынке составляет более 350 миллионов рублей», — уточнили в ведомстве.

Наркотики перевозились в пустом большегрузе, за рулём которого находился 43-летний гражданин Белоруссии, не имеющий документов на транспортное средство. Тайник находился под спальным местом в кабине водителя. Вещество было упаковано в 150 брикетов, экспертиза уже подтвердила, что это гашиш. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере».

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Татьяна Миссуми
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