Россиянка пыталась вывезти в Таиланд ювелирку с уральскими самоцветами весом 23 кг

В Екатеринбурге таможенники изъяли у пассажирки рейса Екатеринбург — Бангкок около ста ювелирных изделий весом в 23 килограмма, драгоценности не были задекларированы. Об этом Life.ru рассказали в Уральском таможенном управлении.

В Екатеринбурге изъяли ювелирку у пассажирки в аэропорту. Фото © Life.ru / Уральское таможенное управление

«Инспекторы остановили россиянку на «зелёном» коридоре в ходе выборочного контроля. При досмотре багажа таможенники выявили кольца, запонки, статуэтки животных и другие предметы из металла бело-жёлтого цвета со вставками из камней, а также брендированные коробки», — уточнила пресс-секретарь ведомства Анастасия Догдаева.

В Екатеринбурге изъяли ювелирку у пассажирки в аэропорту. Фото © Life.ru / Уральское таможенное управление

Всего правоохранители насчитали 93 изделия с уральскими самоцветами. Пассажирка уверяла, что купила драгоценности всего за 79 тысяч рублей, чтобы подарить друзьям и близким. О необходимости задекларировать перевозку якобы не знала. Экспертиза установила, что часть товаров выполнена из серебра и золота, а детали изготовлены из полудрагоценных камней: яшмы, лазурита, янтаря, агата, нефрита, амазонита, мрамора. Рыночная стоимость всех изделий – почти 220 тыс. рублей. Возбуждено дело по ст. 16.2 КоАП РФ «Недекларирование товаров». Женщине грозит штраф с возможной конфискацией.