Россиянин умудрился вывезти сотни контрабандных авиазапчастей на 8 млн рублей в ОАЭ и Конго
SHOT: В Ульяновской области пресекли контрабанду запчастей для самолётов и вертолётов
Таможенные службы в Ульяновской области пресекли канал контрабанды запчасти для отечественных самолётов и вертолётов. «Предприниматели» незаконно отправляли в ОАЭ и Республику Конго двигатели, шины, генераторы и другие комплектующие для лайнеров Ан и Ил, а также вертолётов Ка и Ми, сообщает Telegram-канал SHOT.
Запчасти для отечественных самолётов и вертолётов, которые незаконно вывозили в ОАЭ и Республику Конго. Обложка © SHOT
Такие запчасти могут быть использованы в военной технике, поэтому для их вывоза необходимы специальные разрешения, которые у экспортёра отсутствовали. В итоге через канал всё-таки удалось вывезти более 280 различных комплектующих на сумму свыше 8 миллионов рублей.
В отношении генерального директора компании, заключавшей контракты, возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде, что может обернуться до 7 лет лишения свободы. Кроме того, компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей по статье 16.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях за нарушение запретов и ограничений на вывоз товаров.
Ранее Life.ru рассказал, что российские таможенники смогли задержать фуру на границе с Белоруссией, которая тайком провозила свыше 140 килограммов наркотических веществ на сумму в 350 миллионов рублей. Их прятали в пустом большегрузе, а за рулём автомобиля был 43-летний гражданин Белоруссии. Тайник обнаружили под спальным местом в кабине водителя.