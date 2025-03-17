Россиянин умудрился вывезти сотни контрабандных авиазапчастей на 8 млн рублей в ОАЭ и Конго

Таможенные службы в Ульяновской области пресекли канал контрабанды запчасти для отечественных самолётов и вертолётов. «Предприниматели» незаконно отправляли в ОАЭ и Республику Конго двигатели, шины, генераторы и другие комплектующие для лайнеров Ан и Ил, а также вертолётов Ка и Ми, сообщает Telegram-канал SHOT.

Запчасти для отечественных самолётов и вертолётов, которые незаконно вывозили в ОАЭ и Республику Конго. Обложка © SHOT

Такие запчасти могут быть использованы в военной технике, поэтому для их вывоза необходимы специальные разрешения, которые у экспортёра отсутствовали. В итоге через канал всё-таки удалось вывезти более 280 различных комплектующих на сумму свыше 8 миллионов рублей.

В отношении генерального директора компании, заключавшей контракты, возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде, что может обернуться до 7 лет лишения свободы. Кроме того, компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей по статье 16.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях за нарушение запретов и ограничений на вывоз товаров.