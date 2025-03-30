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30 марта, 00:52

Легкомоторный самолёт упал на жилой дом и загорелся в штате Миннесота

Самолёт пикировал на дом в США. Обложка © X / modeensam

Самолёт пикировал на дом в США. Обложка © X / modeensam

Легкомоторный самолёт упал на жилой дом и взорвался в городе Бруклин-Парк, штат Миннесота. Все находившиеся на борту погибли, по счастливой случайности, в здании в момент происшествия никого не было, сообщают местные СМИ.

Турбированный самолёт TBM 700 рухнул в густонаселённом районе. Пока нет точной информации о количестве людей на борту. Самолёт, включая пилота, может вмещать до шести человек.

Крушение легкомоторного самолёта в США. Видео © X / AZ_Intel

Известно, что самолёт вылетел из международного аэропорта Де-Мойн в Айове и направлялся в округ Анока-Блейн рядом с Миннеаполисом. Национальный совет США по безопасности на транспорте начал расследование обстоятельств авиакатастрофы. Эксперты пытаются выяснить, было ли это намеренное пикирование на дом или техническая неисправность.

На авиашоу в Австралии разбился самолёт, пилот в тяжёлом состоянии
На авиашоу в Австралии разбился самолёт, пилот в тяжёлом состоянии

Ранее Life.ru рассказывал, как легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку на шоссе под Вологдой. Инцидент произошёл в районе деревни Сосновка Вологодского района.

Лия Мурадьян
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