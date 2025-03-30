Легкомоторный самолёт упал на жилой дом и загорелся в штате Миннесота

Легкомоторный самолёт упал на жилой дом и взорвался в городе Бруклин-Парк, штат Миннесота. Все находившиеся на борту погибли, по счастливой случайности, в здании в момент происшествия никого не было, сообщают местные СМИ.

Турбированный самолёт TBM 700 рухнул в густонаселённом районе. Пока нет точной информации о количестве людей на борту. Самолёт, включая пилота, может вмещать до шести человек.

Крушение легкомоторного самолёта в США. Видео © X / AZ_Intel

Известно, что самолёт вылетел из международного аэропорта Де-Мойн в Айове и направлялся в округ Анока-Блейн рядом с Миннеаполисом. Национальный совет США по безопасности на транспорте начал расследование обстоятельств авиакатастрофы. Эксперты пытаются выяснить, было ли это намеренное пикирование на дом или техническая неисправность.