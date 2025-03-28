На авиашоу в Австралии разбился самолёт, пилот в тяжёлом состоянии

На авиашоу в Австралии разбился легкий самолёт. Инцидент произошёл во время Международного авиашоу «Авалон». Пилот выжил, но находится в тяжёлом состоянии, сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на заявление полиции.

«Самолёт упал во время Австралийского международного авиашоу «Авалон», на юго-западе от Мельбурна», — говорится в сообщении.

Крушение самолёта на авиашоу в Австралии. Видео © X / Enel_Aire

По информации телеканала, авария случилась утром. Лёгкий самолёт типа Pitts Special выполнял манёвр «петля», когда 50-летний пилот не справился с управлением и рухнул на взлётную полосу. Пилоту оказали помощь и госпитализировали его в тяжёлом состоянии. Воздушное судно упало достаточно далеко от зрителей, никто из них не пострадал.