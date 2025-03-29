Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку на шоссе под Вологдой

В Вологодской области легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку на автомобильную трассу. Инцидент произошёл сегодня, примерно в 17:00, в районе деревни Сосновка Вологодского района.

По информации Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, воздушное судно, выполнявшее учебно-тренировочный полёт по маршруту Череповецкий район — Ярославская область, произвело посадку вне аэродрома. Для обеспечения безопасности дорожного движения на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.

«Вечером 29.03.2025 легкомоторное воздушное судно L-4 бортовой номер RA-3374 во время совершения учебного полёта совершило вынужденную посадку на автодорогу вблизи деревни Лесково Вологодской области. Жертв и пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

По факту случившегося начата доследственная проверка. Правоохранители устанавливают детали случившегося.