Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку на шоссе под Вологдой
Самолёт совершил аварийную посадку на трассе «Вологда — Новая Ладога». Фото © Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
В Вологодской области легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку на автомобильную трассу. Инцидент произошёл сегодня, примерно в 17:00, в районе деревни Сосновка Вологодского района.
По информации Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, воздушное судно, выполнявшее учебно-тренировочный полёт по маршруту Череповецкий район — Ярославская область, произвело посадку вне аэродрома. Для обеспечения безопасности дорожного движения на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.
«Вечером 29.03.2025 легкомоторное воздушное судно L-4 бортовой номер RA-3374 во время совершения учебного полёта совершило вынужденную посадку на автодорогу вблизи деревни Лесково Вологодской области. Жертв и пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.
По факту случившегося начата доследственная проверка. Правоохранители устанавливают детали случившегося.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Минеральные Воды при заходе на посадку у грузового самолёта Ан-124 «Руслан» произошло возгорание шасси. На борту воздушного судна находился экипаж в составе восьми человек. В результате происшествия никто не пострадал.