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27 марта, 05:16

При посадке в Минеральных Водах у грузового самолёта загорелось шасси

При посадке в Минеральных Водах у самолёта Ан-124 «Руслан» загорелось шасси

Возгорание шасси произошло у грузового самолёта Ан-124 «Руслан», заходившего на посадку в аэропорту Минеральных Вод. На борту находился экипаж из 8 человек.

«Аэропорт Минеральные Воды, при посадке произошло возгорание шасси у грузового самолёта Ан-124 «Руслан», — отметил источник в беседе с газетой «Известия».

Сотрудники аэропорта успешно потушили шасси. По имеющимся данным, в ходе инцидента никто не пострадал.

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А ранее Life.ru рассказывал, как грузовой самолёт авиакомпании «Атран» выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и брюхом угодил в сугроб. В результате аварии был госпитализирован один человек. Предварительной причиной происшествия называется невыпуск шасси.

Обложка ©

Wikipedia / Айнур Казымова

Мария Любицкая
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