При посадке в Минеральных Водах у грузового самолёта загорелось шасси

Возгорание шасси произошло у грузового самолёта Ан-124 «Руслан», заходившего на посадку в аэропорту Минеральных Вод. На борту находился экипаж из 8 человек.

«Аэропорт Минеральные Воды, при посадке произошло возгорание шасси у грузового самолёта Ан-124 «Руслан», — отметил источник в беседе с газетой «Известия».