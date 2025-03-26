Одного человека госпитализировали после аварии с самолётом АН-12 в Новом Уренгое
В аэропорту Новый Уренгой госпитализировали одного человека, после того как грузовой самолёт Ан-12 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и брюхом сел в сугроб. Жизни пострадавшего ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
«Принято решение о госпитализации одного человека, угрозы его жизни нет», — уточнили в ведомстве.
Напомним, что сегодня воздушное судно авиакомпании «Атран» брюхом угодило в сугроб в Новом Уренгое. Момент ЧП попал на видео. Предварительной причиной происшествия называется невыпуск шасси. На борту находились восемь человек.
Telegram / Уральская транспортная прокуратура