Одного человека госпитализировали после аварии с самолётом АН-12 в Новом Уренгое

В аэропорту Новый Уренгой госпитализировали одного человека, после того как грузовой самолёт Ан-12 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и брюхом сел в сугроб. Жизни пострадавшего ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

«Принято решение о госпитализации одного человека, угрозы его жизни нет», — уточнили в ведомстве.