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Регион
26 марта, 10:35

Одного человека госпитализировали после аварии с самолётом АН-12 в Новом Уренгое

В аэропорту Новый Уренгой госпитализировали одного человека, после того как грузовой самолёт Ан-12 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и брюхом сел в сугроб. Жизни пострадавшего ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

«Принято решение о госпитализации одного человека, угрозы его жизни нет», — уточнили в ведомстве.

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Напомним, что сегодня воздушное судно авиакомпании «Атран» брюхом угодило в сугроб в Новом Уренгое. Момент ЧП попал на видео. Предварительной причиной происшествия называется невыпуск шасси. На борту находились восемь человек.

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Telegram / Уральская транспортная прокуратура

Алена Пенчугина
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