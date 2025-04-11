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11 апреля, 01:33

При падении вертолёта в Нью-Йорке погиб глава испанского отдела Siemens с семьёй

При крушении вертолёта погибла семья из Испании. Обложка © newyorkhelicopter.com

При крушении вертолёта погибла семья из Испании. Обложка © newyorkhelicopter.com

При падении вертолёта в реку Гудзон в Нью-Йорке погиб президент испанского подразделения компании Siemens Августин Эскобар и его семья — жена и трое детей. Их тела уже опознали, сообщает New York Post.

Фото семьи Эскобар с женой и детьми, позирующими на фоне вертолёта Bell 206L-4 перед трагической катастрофой, нашли на сайте турфирмы «Нью-Йоркские вертолётные туры LLC».

В правоохранительных органах уточнили, что семья топ-менеджера прибыла в США из Барселоны в день трагедии. Помимо семьи из Испании, в авиакатастрофе также погиб пилот судна.

До шести выросло число погибших при падении вертолёта в реку в Нью-Йорке
До шести выросло число погибших при падении вертолёта в реку в Нью-Йорке

Дональд Трамп уже выразил соболезнования родственникам и друзьям погибших. Также он сообщил, что министр транспорта Шон Даффи и его сотрудники выясняют все обстоятельства крушения. По словам официальных лиц, четыре человека погибли на месте происшествия, ещё двое скончались в больнице. Личность пилота пока не установили. Также не ясна причина крушения, но очевидцы говорили о сильном ветре в городе.

Как сообщал Life.ru, вертолёт с тремя детьми на борту потерпел крушение в районе шоссе Вест-Сайд и Спринг-стрит. Судя по кадрам с момента крушения, судно начало рассыпаться на части в воздухе.

Лия Мурадьян
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