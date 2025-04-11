До шести выросло число погибших при падении вертолёта в реку в Нью-Йорке

До шести возросло число погибших в результате падения вертолёта в реку Гудзон в Нью-Йорке, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники. Судя по видео очевидцев, вертолёт закрутило в воздухе, после чего он упал в воду.

Момент падения вертолёта в реку Гудзон. Видео © Telegram / SHOT

По уточнённым данным, Bell-206L летел из центра Манхэттена и провёл в воздухе около 15 минут. По словам очевидцев, причиной катастрофы мог стать сильный ветер, однако официально причину пока не назвали. Сейчас на месте происшествия продолжают работать экстренные службы.