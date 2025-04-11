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10 апреля, 21:00

До шести выросло число погибших при падении вертолёта в реку в Нью-Йорке

До шести возросло число погибших в результате падения вертолёта в реку Гудзон в Нью-Йорке, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники. Судя по видео очевидцев, вертолёт закрутило в воздухе, после чего он упал в воду.

Момент падения вертолёта в реку Гудзон. Видео © Telegram / SHOT

По уточнённым данным, Bell-206L летел из центра Манхэттена и провёл в воздухе около 15 минут. По словам очевидцев, причиной катастрофы мог стать сильный ветер, однако официально причину пока не назвали. Сейчас на месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

Как сообщал Life.ru, вертолёт с туристами на борту рухнул в реку Гудзон в Нью-Йорке недалеко от пирса 40. По предварительной информации, на борту могли находиться дети.

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Telegram / SHOT

Лия Мурадьян
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