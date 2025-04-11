Пингвин у штурвала стал причиной падения вертолёта

Инцидент произошёл 19 января. Вертолёт поднялся в воздух, чтобы провести фотосъёмку местности. Один из пассажиров зачем-то взял с собой пингвина в коробке. В ходе расследования мужчина так и не смог объяснить, зачем животное нужно было на борту. Во время полёта коробка «соскользнула и попала на рычаг управления», после чего вертолёт накренился и рухнул с высоты в 15 метров, задев лопастями землю. К счастью, никто не погиб, в живых остался и сам пингвин-нарушитель.