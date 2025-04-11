Пингвин у штурвала стал причиной падения вертолёта
NBC: Вертолёт Robinson потерпел крушение в ЮАР, когда пингвин задел штурвал
Обложка © Мультфильм «Мадагаскар-2», режиссер Эрик Дарнелл,сценарист Этан Коэн/Kinopoisk
В ЮАР вертолёт Robinson R44 Raven II потерпел крушение, потому что пингвин, находившийся на борту, случайно задел рычаг управления. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на расследование Управления гражданской авиации республики.
Инцидент произошёл 19 января. Вертолёт поднялся в воздух, чтобы провести фотосъёмку местности. Один из пассажиров зачем-то взял с собой пингвина в коробке. В ходе расследования мужчина так и не смог объяснить, зачем животное нужно было на борту. Во время полёта коробка «соскользнула и попала на рычаг управления», после чего вертолёт накренился и рухнул с высоты в 15 метров, задев лопастями землю. К счастью, никто не погиб, в живых остался и сам пингвин-нарушитель.
А ранее вертолёт с двумя взрослыми и тремя детьми на борту потерпел крушение в США. Как позже выяснилось, погиб руководитель испанского подразделения Siemens Августин Эскобар вместе с женой и детьми. Вертолёт принадлежал турфирме, он вылетел с пассажирами из центра Манхэттена и упал через 20 минут в реку Гудзон. Причиной трагедии называется повреждение хвостовой балки.