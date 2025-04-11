Трамп назвал ужасающими кадры падения вертолёта с семьей в реку Гудзон

Кадры падения вертолёта Bell-206 в реку Гудзон у Нью-Йорка произвели шокирующее впечатление. Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social описал видео крушения, как ужасающее.

«Страшное крушение вертолёта на реке Гудзон. Похоже, что шесть человек — пилот, двое взрослых и трое детей — больше не с нами. Кадры аварии ужасающие», — написал он.

Вопросами расследования инцидента занимаются министр транспорта США Шон Даффи и его команда. Глава Белого дома отметил, что подробности происшествия раскроют в ближайшее время.