Трамп назвал ужасающими кадры падения вертолёта с семьей в реку Гудзон
Снимок перед крушением туристического вертолёта. Обложка © newyorkhelicopter.com
Кадры падения вертолёта Bell-206 в реку Гудзон у Нью-Йорка произвели шокирующее впечатление. Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social описал видео крушения, как ужасающее.
«Страшное крушение вертолёта на реке Гудзон. Похоже, что шесть человек — пилот, двое взрослых и трое детей — больше не с нами. Кадры аварии ужасающие», — написал он.
Вопросами расследования инцидента занимаются министр транспорта США Шон Даффи и его команда. Глава Белого дома отметил, что подробности происшествия раскроют в ближайшее время.
Как сообщал Life.ru, в результате крушения вертолёта погиб руководитель испанского подразделения Siemens Августин Эскобар вместе с женой и детьми. Незадолго до трагедии семья успела сделать фото на фоне вертолёта.