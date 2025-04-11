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11 апреля, 03:40
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Трамп назвал ужасающими кадры падения вертолёта с семьей в реку Гудзон

Снимок перед крушением туристического вертолёта. Обложка © newyorkhelicopter.com

Снимок перед крушением туристического вертолёта. Обложка © newyorkhelicopter.com

Кадры падения вертолёта Bell-206 в реку Гудзон у Нью-Йорка произвели шокирующее впечатление. Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social описал видео крушения, как ужасающее.

«Страшное крушение вертолёта на реке Гудзон. Похоже, что шесть человек — пилот, двое взрослых и трое детей — больше не с нами. Кадры аварии ужасающие»,написал он.

До шести выросло число погибших при падении вертолёта в реку в Нью-Йорке
До шести выросло число погибших при падении вертолёта в реку в Нью-Йорке

Вопросами расследования инцидента занимаются министр транспорта США Шон Даффи и его команда. Глава Белого дома отметил, что подробности происшествия раскроют в ближайшее время.

Как сообщал Life.ru, в результате крушения вертолёта погиб руководитель испанского подразделения Siemens Августин Эскобар вместе с женой и детьми. Незадолго до трагедии семья успела сделать фото на фоне вертолёта.

Лия Мурадьян
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