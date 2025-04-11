Появилось полное видео падения вертолёта с семьёй топ-менеджера Siemens в Гудзон
Вертолёт рухнул в реку в США. Обложка © X / Skott
Опубликовано полное видео падения экскурсионного вертолёта Bell 206L-4 LongRanger IV в реку Гудзон. Инцидент произошел вчера вечером недалеко от пирса 40 в Нью-Йорке. О трагедии сообщило издание NBC News.
Кадры падения вертолёта в Гудзон. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / NBC News
Напомним, что в результате крушения воздушного судна погиб руководитель испанского подразделения Siemens Августин Эскобар вместе с женой и тремя детьми. Перед последним полётом семейство успело сделать фото на фоне вертолёта. Личность пилота пока не установили. Всего в результате трагедии погибли шесть человек. Причина крушения ещё не установлена, однако очевидцы говорили о сильном ветре в городе.
Ранее стало известно о трагическом инциденте у побережья Нагасаки. Сотрудники береговой охраны нашли пропавший 6 апреля вертолёт санавиации Airbus Helicopters H135. Он потерпел крушение. К сожалению, из шести человек на борту спаслись лишь трое.