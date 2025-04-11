Отец пострадавшей в крушении батискафа в Египте девочки сообщил о её смерти

Девочка, пострадавшая при падении туристического батискафа «Синдбад» в Египте, скончалась в больнице. Об этом 10 апреля сообщил её отец.

Мужчина рассказал «Известиям», что смерть наступила в среду, 9 апреля. Он добавил, что с момента крушения девочка находилась на аппарате искусственной вентиляции лёгких.