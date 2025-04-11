Отец пострадавшей в крушении батискафа в Египте девочки сообщил о её смерти
Батискаф «Синдбад». Обложка © egyptdeals.tours
Девочка, пострадавшая при падении туристического батискафа «Синдбад» в Египте, скончалась в больнице. Об этом 10 апреля сообщил её отец.
Мужчина рассказал «Известиям», что смерть наступила в среду, 9 апреля. Он добавил, что с момента крушения девочка находилась на аппарате искусственной вентиляции лёгких.
Теперь число погибших при крушении батискафа возросло до семи человек.
Как сообщал Life.ru, изначально в происшествии у берегов Хургады погибли шесть человек, среди них мать и двое детей из России. Ещё 27 туристов получили травмы. Позже выяснили, что часть экипажа батискафа не умела плавать и управлять судном. Командир батискафа вышел под залог. 8 апреля в Выборге похоронили погибших в трагедии женщину с детьми.