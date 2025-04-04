В Египте озвучили первые результаты расследования крушения батискафа «Синдбад»

Стали известны предварительные результаты расследования крушения батискафа «Синдбад» у берегов Хургады в Египте. Техническая комиссия не обнаружила признаков столкновения батискафа компании Sindbad Submarines с чем-либо перед затоплением. Об этом сообщает газета Al Masry Al Youm.

В интервью газете капитан затонувшего батискафа сообщил, что на участке пути от берега до морской платформы судном управляли несколько водолазов, так как на борту не было второго капитана. Он считает, что системы батискафа могли быть неисправны ещё до начала рейса, который закончился затоплением.