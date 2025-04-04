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4 апреля, 14:41

В Египте озвучили первые результаты расследования крушения батискафа «Синдбад»

Затонувший в Хургаде батискаф с туристами из РФ не сталкивался с чем-либо

Обложка © egyptdeals.tours

Обложка © egyptdeals.tours

Стали известны предварительные результаты расследования крушения батискафа «Синдбад» у берегов Хургады в Египте. Техническая комиссия не обнаружила признаков столкновения батискафа компании Sindbad Submarines с чем-либо перед затоплением. Об этом сообщает газета Al Masry Al Youm.

«Первоначальная проверка подтвердила, что батискаф не подвергался прямому столкновению. Результаты были подробно проанализированы в окончательном отчёте, переданном генеральной прокуратуре», — говорится в материале.

В интервью газете капитан затонувшего батискафа сообщил, что на участке пути от берега до морской платформы судном управляли несколько водолазов, так как на борту не было второго капитана. Он считает, что системы батискафа могли быть неисправны ещё до начала рейса, который закончился затоплением.

Техническая комиссия провела подводный осмотр затонувшего судна и не зафиксировала каких-либо трещин на корпусе, передаёт издание.

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Напомним, что шесть россиян, включая двоих детей, погибли в трагедии у берегов египетской Хургады, ещё 27 туристов получили различные травмы и ранения. Оказалось, что часть экипажа батискафа не умела плавать и управлять судном. Командир выпущен под залог, пока ведётся расследование.

Ольга Сливченко
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