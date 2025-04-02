«Врагу не пожелаешь»: Выжившая при крушении батискафа россиянка пережила клиническую смерть

Врач из Татарстана Кристина Валиуллина чудом избежала гибели во время крушения батискафа «Синдбад» в Египте. Она поделилась жуткими деталями произошедшего. Её муж, к сожалению, погиб, самоотверженно спасая других пассажиров тонущего судна.

«Как я это пережила, знает, наверное, только тот человек, который оказался в этой ужасной ситуации. Очень мы все переживаем. Все пережили то, чего врагу не пожелаешь», – рассказала пострадавшая в беседе с «Рен-ТВ».