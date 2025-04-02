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Регион
2 апреля, 09:18

«Врагу не пожелаешь»: Выжившая при крушении батискафа россиянка пережила клиническую смерть

«Рен-ТВ»: Врач с затонувшего в Египте батискафа пережила клиническую смерть

Врач из Татарстана Кристина Валиуллина чудом избежала гибели во время крушения батискафа «Синдбад» в Египте. Она поделилась жуткими деталями произошедшего. Её муж, к сожалению, погиб, самоотверженно спасая других пассажиров тонущего судна.

«Как я это пережила, знает, наверное, только тот человек, который оказался в этой ужасной ситуации. Очень мы все переживаем. Все пережили то, чего врагу не пожелаешь», рассказала пострадавшая в беседе с «Рен-ТВ».

Женщина перенесла клиническую смерть, после которой до сих пор восстанавливается. Кроме того, дети Валиуллиных, 10 и 15 лет, также пострадали в результате крушения батискафа. Россиянка выразила признательность египетским медикам за их помощь. Смерть супруга стала невосполнимой утратой для всей семьи.

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Напомним, в результате крушения погибли шесть россиян, среди которых двое детей. Ещё 27 туристов получили травмы. Как выяснилось, часть экипажа не умела плавать. Прокуратура пока освободила командира экипажа под залог. Расследование причин и обстоятельств аварии продолжается.

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Sindbad submarines

Мария Любицкая
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