Капитана затонувшего в Египте батискафа освободили из-под стражи после гибели людей

Прокуратура Красного моря приняла решение об освобождении капитана затонувшей подводной лодки «Синдбад» Ахмеда С. Он был отпущен под подписку о невыезде, сообщает газета Al-Masry al-Youm.

Была сформирована специальная комиссия для детального изучения ситуации. Включенные в неё технические специалисты уже провели ряд опросов и анализов, чтобы выяснить, насколько соответствует батискаф международным стандартам безопасности.