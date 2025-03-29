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Регион
29 марта, 02:20

Капитана затонувшего в Египте батискафа освободили из-под стражи после гибели людей

Капитана батискафа «Синдбад» освободили под подписку о невыезде

Прокуратура Красного моря приняла решение об освобождении капитана затонувшей подводной лодки «Синдбад» Ахмеда С. Он был отпущен под подписку о невыезде, сообщает газета Al-Masry al-Youm.

Была сформирована специальная комиссия для детального изучения ситуации. Включенные в неё технические специалисты уже провели ряд опросов и анализов, чтобы выяснить, насколько соответствует батискаф международным стандартам безопасности.

«Расследование показало, что подводная лодка имеет действующую лицензию, а командир экипажа — необходимые научные сертификаты Академии наук, технологий и морского транспорта, и что субмарина принадлежит египетскому гражданину», — говорится в статье.

Названа роковая ошибка, которая обернулась жуткой гибелью россиян на батискафе в Египте
Названа роковая ошибка, которая обернулась жуткой гибелью россиян на батискафе в Египте

Напомним, что прогулочный батискаф «Синбад» потерпел крушение на египетском курорте 27 марта. Трагедия унесла жизни шести человек, в том числе матери и двух детей из России. Ещё 27 туристов получили травмы.

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Тимур Хингеев
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