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9 апреля, 16:10

В Выборге похоронили мать и двух детей, погибших при крушении батискафа в Египте

Батискаф «Синдбад». Обложка © egyptdeals.tours

Батискаф «Синдбад». Обложка © egyptdeals.tours

В минувший вторник, 8 апреля, в Выборге прошла церемония прощания с женщиной и двумя её детьми, которые погибли при крушении батискафа «Синдбад» в Египте.

Их похоронили на Верхне-Черкасовском кладбище, сообщает 78.ru со ссылкой на районную администрацию. Церемония прощания прошла в узком кругу.

Мать и двое детей из России трагически погибли в тонущем батискафе в Египте на глазах у родных
Мать и двое детей из России трагически погибли в тонущем батискафе в Египте на глазах у родных

Напомним, при крушении батискафа «Синдбад» у берегов Хургады погибли шесть россиян, включая двоих детей. Ещё 27 туристов получили различные травмы. Позже выяснилось, что часть экипажа не умела плавать и управлять судном. Тем не менее на время следствия командир корабля выпущен под залог.

Борис Эльфанд
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