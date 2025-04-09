В Выборге похоронили мать и двух детей, погибших при крушении батискафа в Египте
Батискаф «Синдбад». Обложка © egyptdeals.tours
В минувший вторник, 8 апреля, в Выборге прошла церемония прощания с женщиной и двумя её детьми, которые погибли при крушении батискафа «Синдбад» в Египте.
Их похоронили на Верхне-Черкасовском кладбище, сообщает 78.ru со ссылкой на районную администрацию. Церемония прощания прошла в узком кругу.
Напомним, при крушении батискафа «Синдбад» у берегов Хургады погибли шесть россиян, включая двоих детей. Ещё 27 туристов получили различные травмы. Позже выяснилось, что часть экипажа не умела плавать и управлять судном. Тем не менее на время следствия командир корабля выпущен под залог.