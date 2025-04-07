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7 апреля, 02:51

Три человека стали жертвами крушения вертолёта санавиации в Японии

Потерпевший крушение H135. Обложка © X / Flightradar24 and aviation stuff

Потерпевший крушение H135. Обложка © X / Flightradar24 and aviation stuff

Вертолёт санавиации Airbus Helicopters H135, пропавший 6 апреля у побережья японской префектуры Нагасаки, был найден в открытом море. На борту находились шесть человек, но лишь трое из них выжили. Об этом сообщает NHK со ссылкой на береговую охрану.

Вертолёт вылетел с острова Цусима и направлялся в больницу в Фукуоке. Связь с бортом была потеряна через десять минут после отправления. Примерно через час судно было найдено в воде. Трёх человек, включая пилота, механика и медсестру, удалось спасти.

Позже были обнаружены и тела жертв. Полёт оказался последним для врача, пациентки и её родственника.

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Тимур Хингеев
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