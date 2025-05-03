Пять человек 36 часов ждали помощи на крыше самолёта в кишащем аллигаторами озере

В Боливии пять человек, в том числе три женщины и маленький ребёнок, провели 36 часов на крыше самолёта, потерпевшего крушение в озере. Сообщается, что в том месте обитают аллигаторы.

Спасение пассажиров упавшего самолёта в Боливии. Видео © X / ContBolivia

Власти начали поисковую операцию после исчезновения самолёта Cessna 172CP в Амазонии 30 апреля. В ходе поисков было установлено, что воздушное судно совершило аварийную посадку на озеро из-за отказа двигателя. Все находившиеся на борту, включая пилота, а также трёх женщин и маленького ребёнка, выжили и выбрались на крышу.

Пассажиры и пилот самолёта находятся в безопасности. По заявлению властей, их состояние здоровья оценивается как отличное.